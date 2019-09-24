«Бэтмен»: Джона Хилл метит на роль главного злодея

Изначально предложение поступило Махершале Али, однако он решил уйти в киновселенную Marvel и сыграть нового Блэйда. Кроме того, больше месяца ведутся переговоры с Джоной Хиллом – загвоздка в том, что ни WB, ни Мэтт Ривз не могут определиться с тем, какую же роль ему дать.

Выбирают студийные воротилы между двумя суперзлодеями, Пингвином и Загадочником, при этом сам Хилл больше склонен к последнему, поскольку является большим поклонником Джима Керри и созданного им образа в фильме «Бэтмен навсегда». Другим камнем преткновения стали деньги: сообщается, якобы Хилл запросил гонорар размером в $10 миллионов, тогда как исполнитель роли Темного Рыцаря Роберт Паттинсон получит в два раза меньше. Тем не менее, переговоры продолжаются, и можно не сомневаться, что стороны все же придут к соглашению.