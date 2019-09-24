«Бэтмен»: Джона Хилл метит на роль главного злодея

Хотя съемки нового «Бэтмена» от режиссера и сценариста Мэтта Ривза стартуют уже достаточно скоро, в актёрском составе пока официально значится лишь один Роберт Паттинсон. Warner Bros. взялись исправлять ситуацию, и сейчас рассматривают еще двух актеров на ключевые роли, пишет filmpro.
Как выяснили THR, образ комиссара готэмской полиции Джима Гордона должен воплотить Джеффри Райт («Мир Дикого Запада», «Казино Рояль»).
Изначально предложение поступило Махершале Али, однако он решил уйти в киновселенную Marvel и сыграть нового Блэйда. Кроме того, больше месяца ведутся переговоры с Джоной Хиллом – загвоздка в том, что ни WB, ни Мэтт Ривз не могут определиться с тем, какую же роль ему дать.
Выбирают студийные воротилы между двумя суперзлодеями, Пингвином и Загадочником, при этом сам Хилл больше склонен к последнему, поскольку является большим поклонником Джима Керри и созданного им образа в фильме «Бэтмен навсегда». Другим камнем преткновения стали деньги: сообщается, якобы Хилл запросил гонорар размером в $10 миллионов, тогда как исполнитель роли Темного Рыцаря Роберт Паттинсон получит в два раза меньше. Тем не менее, переговоры продолжаются, и можно не сомневаться, что стороны все же придут к соглашению.