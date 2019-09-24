Касса США: картина «Аббатство Даунтон» победила фантастику «К звездам» с Брэдом Питтом

До этого первое место по стартовому показателю занимала лента «Астрал 3» ($22,7 млн), а вторая строчка ранее принадлежала экшену «Падение Лондона» с Джерардом Батлером ($21,6 млн).

В рейтинге самых кассовых полнометражных фильмов, основанных на популярных сериалах, «Аббатство Даунтон» занимает 66 место. На первой строчке списка находится «Звёздный путь» Джей Джей Абрамса, освоивший за весь период проката $257,7 млн. У продолжения «Аббатства Даунтон» хорошие шансы на успешный прокат – от компании CinemaScore, проводившей опрос зрителей, оно получило оценку «А» (то есть пять баллов из пяти), на агрегаторе рецензий RottenTomatoes публика оценила ее на 96%.

ФОТО: Themoviedb.org

Вторая строчка бокс-офиса США и Канады досталась фантастической драме «К звёздам», в которой главную роль исполнил Брэд Питт. Дебютные выходные принесли фильму $19,2 млн. По слухам, на производство было затрачено от $80 до $100 млн, то есть показанный результат точно оказался ниже ожиданий корпорации Disney, владеющей студией 20th Century Fox. Никаких рекордов драма с Брэдом Питтом не установила, более того – получила очень скромные оценки от зрителей. По данным CinemaScore, публика, посмотревшая «К звёздам» в прошедшие выходные, поставила ей «B-» (то есть четвёрку с минусом). Неплохо, но могло быть и лучше.

Интересно, что второе место «К звёздам» буквально вырвал у ещё одной новинки – экшена «Рэмбо: Последняя кровь», который критики просто разнесли – на агрегаторе рецензий RottenTomatoes его рейтинг составляет всего 27%.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Заключительный фильм о культовом герое боевиков в исполнении Сильвестра Сталлоне за первые выходные освоил $19,015 млн с 3618 экранов. Правда, в отличие от драмы «К звёздам», на создание пятой части киносерии «Рэмбо» было выделено всего $50 млн, и он явно окупится. По стартовому показателю «Последняя кровь» занимает второе место в рейтинге самых успешных фильмов киносерии – на первом находится «Рэмбо: Первая кровь 2», заработавшая за аналогичный период $20,2 млн.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures