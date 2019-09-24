Хоакин Феникс в панике прервал интервью, не желая отвечать на вопрос о Джокере

Инцидент произошел во время интервью в рамках пресс-тура «Джокера». Как стало известно, корреспондент The Telegraph Робби Коллин спросил Хоакина Феникса, считает ли он, что определенные сцены или моменты фильма «могут превратно вдохновить именно тех людей, о которых идет речь, с потенциально трагическими результатами». Услышав это, актер был откровенно шокирован, а затем, спросив, почему интервьюер задаёт такой вопрос, и вовсе направился к выходу.

Казалось, что дальнейшее интервью под угрозой, но после длительных переговоров с представителями PR-службы студии Warner Bros. Хоакин Феникс всё же вернулся и продолжил беседу с корреспондентами. Однако прямого ответа на вопрос Коллина он так и не дал. Вместо этого актер просто сказал, что мысли о возможном влиянии образа Джокера на людей с реально существующими проблемами просто не приходили ему в голову. Именно замешательство заставило Феникса покинуть интервью.

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Странная реакция актера на определенные события и слова замечена не впервые. Режиссер Тодд Филлипс поделился, что во время съемок Феникс мог без предупреждения уйти с площадки прямо во время работы над эпизодом, приводя этим в немалое замешательство своих коллег.