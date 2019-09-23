Официально: «Мстители: Финал» поборются за «Оскар» 2020

Год назад все удивились номинации «Черной Пантеры» на «Оскар» за лучший фильм года. Разумеется, после кассовых успехов «Мстителей: Финала» руководство компании «Disney» не оставит этот фильм без борьбы за главную кинонаграду и, скорее всего, не за одну. Отмечают, что, помимо технических наград, номинацию может получить и Роберт Дауни-младший, который стал центральным персонажем массового фильма.

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Вступить в борьбу за статуэтки «Оскар» «Мстителей» также подталкивает выход нового фильма DC «Джокер» Тодда Филлипса. Хоакину Фениксу, который исполнил в нем главную роль, также пророчат номинацию лучшего актера первого плана. Помимо этого, «Джокер» неожиданно получил «Золотого льва» на недавнем Венецианском кинофестивале 2019. Так что «Disney» надо подтверждать звание создателя лучших кинокомиксов и получать номинации на «Оскар».

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