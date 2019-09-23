Смело смотреть: критики в восторге от 9 сезона «Американской истории ужасов»

Новая часть популярного телесериала возрождает на экране зловещую атмосферу хорроров 80-х.
18 сентября состоялась долгожданная премьера очередного сезона «Американской истории ужасов». Новая часть антологии получила название «1984». Если верить критикам, первая серия удалась на славу, обещая зрителям изумительный сезон.
На Rotten Tomatoes эпизод «Лагерь Redwood» имеет 95% положительных отзывов (на основе 22-х рецензий).
В дебютном эпизоде есть всё, чего только можно было ожидать от воспроизведения на экране 1980-х в рамках популярного сериала-антологии: старомодные женские прически, колкие диалоги, облегающая одежда, а также (куда же без этого!) кровожадный маньяк, изводящий работников летнего лагеря недалеко от Лос-Анджелеса,
― (USA Today)
На данном этапе «1984» ― это стилизация. Подобно «Крику», лишенному анализа, сериал помешан на том, что делало слэшеры слэшерами, постоянно задавая зрителю лишь один вопрос: «Помните это?»
― (The Muse/Jezebel)
Давние поклонники «Американской истории ужасов» знают, что первые несколько эпизодов любого сезона обычно не указывают на то, чем в итоге все закончится, но для любителей слэшеров первая серия «1984» ― это достойное и увлекательное начало»
― (TV Fanatic)
Первый эпизод «1984» производит точно такой же эффект, как слэшеры из 1980-х ― это безупречный оммаж жанру, ― но все же интересно, когда мы получим «Американскую историю ужасов» во всей красе. Знаете, со всеми этими инопланетянами, пришельцами и кровавой оргией, возглавляемой Леди Гагой,
― (TV Guide)