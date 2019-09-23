Смело смотреть: критики в восторге от 9 сезона «Американской истории ужасов»

В дебютном эпизоде есть всё, чего только можно было ожидать от воспроизведения на экране 1980-х в рамках популярного сериала-антологии: старомодные женские прически, колкие диалоги, облегающая одежда, а также (куда же без этого!) кровожадный маньяк, изводящий работников летнего лагеря недалеко от Лос-Анджелеса,