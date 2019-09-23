«Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом: пожалуй, самый добрый фильм 2020 года

В прошлом году документальный фильм «Будешь моим соседом?» об известном ведущем детской телепередачи «Наш сосед мистер Роджерс», впервые увидели на кинофестивале «Сандэнс», а полгода спустя картина вышла в прокат и собрала 22 миллиона долларов. Картина о жизни и философии телеведущего стала рекордсменам по сборам среди байопиков-документалок, получив редкие 98% одобрения на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Закрепил успех и тот факт, что другой любимец либеральной Америки — Барак Обама — признал фильм одной из своих любимых картин 2018 года. Таким образом была заложена неплохая почва для художественного байопика этого года — «Прекрасный день по соседству».

Но главное отличие «Прекрасного дня» от его предшественников заключается в том, что это вовсе не байопик и не художественный пересказ документального фильма, а полноценная история о необычной дружбе.

«Прекрасный день по соседству» мог бы запросто стать американским фильмом до мозга костей и заранее обречь себя на провал в международном прокате, но Хеллер поступила дипломатично и не проиграла.

ФОТО: Lacey Terrell / AP

Фильм оказался универсальным — запал в сердце и американцам (любимый герой плюс игра на чувстве ностальгии), и иностранцам (трогательная игра Тома Хэнкса, которому удалось не просто сыграть Роджерса, но передать его дух на экране), и даже кинокритикам. Самолюбие последних не мог не потешить тот факт, что это фильм в том числе и о журналистах: сюжет основан на материале с обложки Esquire 1998 года Тома Джунода (того самого, что написал статью об известном снимке с падающим человеком с теракта 11 сентября). Добавьте сюда то, что в начале фильма Том Хэнкс в образе мистера Роджерса (с пушистыми бровями и в красном свитере) рассказывает о печатном процессе журналов в стиле детских обучающих фильмов. Для журналистов это все равно, что ребенку пойти в музей мороженого.

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Экранную версию Тома Джунода зовут Ллойд Вогель, его играет Мэттью Риз из сериала «Американцы». Это циничный и искушенный автор журнала Esquire, который в первые же минуты фильма получает фингал от собственного отца на свадьбе родной сестры. Талантливые, но язвительные статьи Вогеля привели к двум результатам: он получает журналистские награды, но в тоже время ни один из потенциальных героев издания не готов садиться с ним на интервью. Его последний шанс — интервью с добряком Фредом Роджерсом. Ллойд пытается препарировать скромного любимца Америки по знакомому сценарию: он с ходу задает вопрос из серии «Считаете ли вы себя героем?», пытается докопаться, был ли Фред хорошим отцом и вообще такой ли уж мистер Роджерс положительный персонаж. Стеснительный и немного неловкий Роджерс, в свою очередь, тоже задает свои вопросы и преуспевает куда больше, чем его пишущий коллега: он расспрашивает Ллойда об отношениях с отцом, женой и ребенком, при этом не скатываясь в стандартный анализ daddy issues. Он напоминает герою, что именно его отец сформировал в нем то, что сам Ллойд любит в самом себе!