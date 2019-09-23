Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
К звездам (1 неделя // 6710 зрителей // сборы 52 479,17€)
Королевские каникулы (2 неделя // 5248 зрителей // сборы 29 178,27€)
Стриптизерши (1 неделя // 4616 зрителей // сборы 33 929,96€)
Аббатство Даунтон (2 неделя // 3584 зрителей // сборы 25 427,37€)
Единорог (2 неделя // 3526 зрителей // сборы 25 927,73€)
Оно 2 (3 неделя // 3184 зрителей // сборы 22 880,62€)
Рэмбо: Последняя кровь (1 неделя // 2754 зрителей // сборы 19 984,37€)