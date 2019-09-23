Пн, 23.09.2019
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Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

К звездам

ФОТО: Francois Duhamel / Image supplied by Capital Pictures

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

К звездам (1 неделя // 6710 зрителей // сборы 52 479,17€)

Королевские каникулы (2 неделя // 5248 зрителей // сборы 29 178,27€)

Стриптизерши (1 неделя // 4616 зрителей // сборы 33 929,96€)

Аббатство Даунтон (2 неделя // 3584 зрителей // сборы 25 427,37€)

Единорог (2 неделя // 3526 зрителей // сборы 25 927,73€)

Оно 2 (3 неделя // 3184 зрителей // сборы 22 880,62€)

Рэмбо: Последняя кровь (1 неделя // 2754 зрителей // сборы 19 984,37€)

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