Disney перезапустит «Крепкого орешка»: кто сыграет Джона Маклейна

Студия Disney, которая готовит много ремейков известных фильмов, после приобретения Fox решил переделать не только классические сказочные сюжеты, но и кино других жанров. Как раз на очереди – "Крепкий орешек", сообщает We Got This Covered.
По слухам, уже даже есть претендент на роль Джона МакЛейн. В перезапуске главного героя может исполнить Дилан О’Брайен ("Бегущий в лабиринте", "Волчонок").
Официально о кастинге объявлено не было. Фильм окажется приквелом, чье действие, предположительно, произойдет до начала первого фильма. Главным героем станет молодой Джон МакЛейн (Брюс Уиллис в оригинальной франшизе – ред).
Напомним, ранее стали известны подробности шестого фильма легендарной серии "Крепкий орешек". Фильм получил официальное название – "МакКлейн" (McClane) – по фамилии главного героя. Сроки выхода фильма еще не указаны, нет также и особых сценарных подробностей.