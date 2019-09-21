Режиссер «Не дыши» займется новой «Техасской резней бензопилой»

У студии Legendary уже давно появились планы на возрождение культовой франшизы «Техасская резня бензопилой», и наконец на этот счет появилась свежая информация.
Портал BloodyDisgusting сообщает, что проект нашел продюсера в лице Федерико Альвареса («Не дыши»). Теперь его главной целью является поиск подходящего режиссера.
По слухам, студия планирует создание прямого сиквела оригинальной картины Тоуба Хупера 1974 года. Напомним, что последний из сиквелов «Техасской резни бензопилой» вышел в 2013 году, и главную роль в нём сыграла Александра Даддарио.
Другие подробности о возвращении на экраны легендарного маньяка по прозвищу «Кожаное лицо» пока держатся в тайне.