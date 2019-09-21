Режиссер «Не дыши» займется новой «Техасской резней бензопилой»

Портал BloodyDisgusting сообщает, что проект нашел продюсера в лице Федерико Альвареса («Не дыши»). Теперь его главной целью является поиск подходящего режиссера.

По слухам, студия планирует создание прямого сиквела оригинальной картины Тоуба Хупера 1974 года. Напомним, что последний из сиквелов «Техасской резни бензопилой» вышел в 2013 году, и главную роль в нём сыграла Александра Даддарио.