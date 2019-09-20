Петров, Хабенский, Ходченкова: на большие экраны выходит российский триллер «Герой»

Российская лента «Герой», главную роль в которой исполнил актер Александр Петров, стартует в прокате 4 октября.
Режиссером фильмы выступил Карен Оганесян.
Главные роли, помимо Петрова, исполнили Александр Машков и Светлана Ходченкова.
В центре сюжета лежит история Андрея, 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили агентов. В начале 2000-х проект закрыли, а главный герой давно осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Однажды он снимает трубку телефона и слышит голос отца, считавшегося погибшим. Тот сообщает Андрею, что на него открыта охота. Его пытаются уничтожить неизвестные силы, и ему остается только бежать. Андреем теперь движет желание не просто выжить, но и вновь найти отца. На помощь главному герою приходит его первая любовь Маша, у которой во всем происходящем тоже есть свой интерес. Андрей все глубже втягивается в шпионскую игру, еще не осознавая ее истинных масштабов.
Напомним, актер Александр Петров получил известность благодаря работе в таких проектах, как «Гоголь», «Притяжение», а также сериал «Полицейский с Рублевки».
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