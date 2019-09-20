Клип про «Ангелов Чарли» за несколько часов набрал миллион лайков

Американские певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана дель Рей опубликовали в Сети клип на композицию Donʼt Call Me Angel («Не называй меня ангелом»). Песня является частью саундтрека к фильму «Ангелы Чарли».
В клипе звезды шоу-бизнеса играют роли известных шпионок.
Он не имеет выстроенного сюжета, однако видео за восемь часов посмотрели почти шесть миллионов раз и поставили уже миллион лайков, пишет «Ридус».
Лента «Ангелы Чарли» от режиссёра Элизабет Бэнкс выйдет в кинотеатрах Apollo Kino 15 ноября. Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.