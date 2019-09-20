Пт, 20.09.2019

Клип про «Ангелов Чарли» за несколько часов набрал миллион лайков

Charlie's Angels (2019)

ФОТО: NADJA KLIER / Image supplied by Capital Pictures

Американские певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана дель Рей опубликовали в Сети клип на композицию Donʼt Call Me Angel («Не называй меня ангелом»). Песня является частью саундтрека к фильму «Ангелы Чарли».

В клипе звезды шоу-бизнеса играют роли известных шпионок.

Он не имеет выстроенного сюжета, однако видео за восемь часов посмотрели почти шесть миллионов раз и поставили уже миллион лайков, пишет «Ридус».

Лента «Ангелы Чарли» от режиссёра Элизабет Бэнкс выйдет в кинотеатрах Apollo Kino 15 ноября. Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

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