Железо и плоть: смотри захватывающий трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора".
Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Научно-фантастический боевик, заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатора» Джеймса Кэмерона.
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