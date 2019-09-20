Железо и плоть: смотри захватывающий трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Научно-фантастический боевик, заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатора» Джеймса Кэмерона.