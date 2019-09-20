Идеальный ужастик: вышел атмосферный трейлер фильма «В высокой траве» по Стивену Кингу

Фильм снят по одноименному рассказу Стивена Кинга.
Только в прошлом году появилась информация о том, что стриминговый сервис Netflix снимет триллер по рассказу Стивена Кинга «В высокой траве». А на днях в Сети уже появился трейлер экранизации этого произведения. Ролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.
Режиссером ленты Натали Винченцо ("Куб"). В главных ролях в ленте снялись Патрик Уилсон, Гаррисон Гилбертсон, Рэйчел Уилсон и другие.
По сюжету картины близнецы Бекки и Келе оказывают возле поля с аномально высокой травой. Оттуда герои слышат детские крики о помощи и решают зайти в траву. Их поиски превращаются в ужас.