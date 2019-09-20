Аналитики назвали самый популярный эпизод сериала «Друзья»

В ходе исследования выяснилось, что самый памятный эпизод — 14-я серия седьмого сезона, в которой всем героям исполняется по 30 лет. На втором месте расположился «Эпизод с эмбрионами» четвертого сезона, в котором Моника и Рэйчел проиграли свою квартиру Чендлеру и Джоуи.

Из десяти сезонов сериала самым богатым на запоминающиеся сцены оказался пятый, в котором разворачивается история отношений Моники и Чендлера.

Среди шести главных героев «Друзей» больше всего зрителей интересуют события, связанные с Моникой. Персонаж Кортни Кокс чаще других появлялся в запросах. В частности, людей интересовала ее свадьба с Чендлером, ее танцы (в сериале их было несколько) и рассказ об эрогенных зонах.

Меньше всего пользователи «Яндекса» искали информацию, связанную с Джоуи. При этом интересно, что эпизод с празднованием 30-летия обошел по популярности знаменитую фразу героя Мэтта ЛеБлана «Как дела?».