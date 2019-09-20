Аналитики назвали самый популярный эпизод сериала «Друзья»

В честь 25-летия сериала «Друзья», которое отмечается 22 сентября, аналитики «Яндекса» и КиноПоиска решили определить, какие эпизоды и моменты из сериала пользуются у зрителей наибольшей популярностью, и изучили поисковые запросы, связанные с проектом.
В ходе исследования выяснилось, что самый памятный эпизод — 14-я серия седьмого сезона, в которой всем героям исполняется по 30 лет. На втором месте расположился «Эпизод с эмбрионами» четвертого сезона, в котором Моника и Рэйчел проиграли свою квартиру Чендлеру и Джоуи.
Из десяти сезонов сериала самым богатым на запоминающиеся сцены оказался пятый, в котором разворачивается история отношений Моники и Чендлера.
Среди шести главных героев «Друзей» больше всего зрителей интересуют события, связанные с Моникой. Персонаж Кортни Кокс чаще других появлялся в запросах. В частности, людей интересовала ее свадьба с Чендлером, ее танцы (в сериале их было несколько) и рассказ об эрогенных зонах.
Меньше всего пользователи «Яндекса» искали информацию, связанную с Джоуи. При этом интересно, что эпизод с празднованием 30-летия обошел по популярности знаменитую фразу героя Мэтта ЛеБлана «Как дела?».
Зрители также часто искали персонажей попарно: Моника и Чендлер, Росс и Рейчел. Как правило, больше всего пользователей «Яндекса» интересовали герои, которых в какой-то момент связывали любовные отношения. Не менее популярны пары, долгое время жившие вместе, — Моника с Рейчел и Джоуи с Чендлером. А реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер.