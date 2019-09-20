Пт, 20.09.2019

Аналитики назвали самый популярный эпизод сериала «Друзья»

File photo dated 25/3/98 of stars of the American sitcom Friends (left to right) Matt Le Blanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry and Jennifer Aniston. The final ever episode of hit show has been named the nation's favourite episode to mark the 20th anniversary of the series.

ФОТО: Neil Munns / PA Wire/Press Association Images

В честь 25-летия сериала «Друзья», которое отмечается 22 сентября, аналитики «Яндекса» и КиноПоиска решили определить, какие эпизоды и моменты из сериала пользуются у зрителей наибольшей популярностью, и изучили поисковые запросы, связанные с проектом.

В ходе исследования выяснилось, что самый памятный эпизод — 14-я серия седьмого сезона, в которой всем героям исполняется по 30 лет. На втором месте расположился «Эпизод с эмбрионами» четвертого сезона, в котором Моника и Рэйчел проиграли свою квартиру Чендлеру и Джоуи.

Из десяти сезонов сериала самым богатым на запоминающиеся сцены оказался пятый, в котором разворачивается история отношений Моники и Чендлера.

Среди шести главных героев «Друзей» больше всего зрителей интересуют события, связанные с Моникой. Персонаж Кортни Кокс чаще других появлялся в запросах. В частности, людей интересовала ее свадьба с Чендлером, ее танцы (в сериале их было несколько) и рассказ об эрогенных зонах.

Меньше всего пользователи «Яндекса» искали информацию, связанную с Джоуи. При этом интересно, что эпизод с празднованием 30-летия обошел по популярности знаменитую фразу героя Мэтта ЛеБлана «Как дела?».

Зрители также часто искали персонажей попарно: Моника и Чендлер, Росс и Рейчел. Как правило, больше всего пользователей «Яндекса» интересовали герои, которых в какой-то момент связывали любовные отношения. Не менее популярны пары, долгое время жившие вместе, — Моника с Рейчел и Джоуи с Чендлером. А реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер.

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