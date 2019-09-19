Рей готова к бою: смотри новый трейлер «Звездных войн»

Премьера первого фильма новой трилогии «Звездных войн» состоится в кинотеатрах Apollo Kino в декабре 2022 года. В то же время, Disney назвал дату выхода новой трилогии «Звездных войн» и отложил премьеру «Аватара 2». Следующие части саги будут выходить с интервалом в два года — в 2024-м и 2026-м соответственно.