Вышел трейлер нового ремейка слэшера «Черное Рождество»

Хоррор «Чёрное Рождество» Боба Кларка вышел в 1974 году и считается одним из первых слэшеров с убийцей-психопатом и целой чередой его жертв. В 2006 году уже выпускали одноименный ремейк, который «заработал» рейтинг 14% на Rotten Tomatoes.

На этот раз рассказать историю кровавых убийств в женском общежитии поручили женщинам. Эйприл Вулф написала сценарий «Чёрного Рождества» вместе с режиссёром Софи Такал («Навстречу тьме», «Всегда сияй»). А главные роли в фильме сыграли Имоджен Путс («Need for Speed: Жажда скорости»), Лили Донохью («Остановись и гори»), Ализ Шеннон («Зачарованные») и Бриттани О'Грэйди («Звезда»).

Судя по трейлеру, создатели фильма решили отойти от образа одинокого психопата, которому не повезло с родителями. На этот раз девушкам из институтского сестринства предстоит столкнуться с древними традициями и кровавыми ритуалами. Пойдёт ли на пользу смена одного штампа на другой — узнаем 13 декабря 2019 года, когда состоится премьера ужастика.