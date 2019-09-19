В каждой семье — свои секреты: смотри трейлер детектива «Ножи наголо»

Именно он оказывается в самом центре непростой истории с убийством видного писателя и целой кучей подозреваемых. Режиссер восьмого эпизода «Звездных войн» Райан Джонсон вернулся к любимому жанру и снял занимательную историю о лжи, секретах и темных делишках.

Действие фильма разворачивается в особняке, где собрались родственники для празднования 85-летия главы семейства — знаменитого писателя Харлана Тромби, продавшего 80 миллионов копий своих детективов. Утром выясняется, что кто-то убил старика ударом ножа в горло. В доме быстро появляется полиция, а вслед за ней и частный детектив Бенуа Блан, которого нанял кто-то из членов семьи. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.