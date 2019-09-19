Техническое чудо Энга Ли: Первые отзывы на фильм «Бризнец»

В итоге за долгострой взялся Энг Ли, который решил, что фантастический боевик надо снимать в формате 3D и с использованием спорной высокой частоты кадра.

Если судит по первым отзыва, то Ли не прогадал. После драмы «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» зрители относились к высокой частоте кадра с подозрением, но в «Гемини» она, кажется, пришлась к месту. Все зрители, как один, хвалят техническую составляющую проекта и отмечают, что 120 кадров в секунду отлично подходят для классических экшен сцен. И да, Уилл Смит превосходно справился с двойной ролью.