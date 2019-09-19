Техническое чудо Энга Ли: Первые отзывы на фильм «Бризнец»

Фильм «Близнец» или «Гемини» больше 20 лет не мог добраться до экранов. К нему подступались разные постановщики, но режиссерское кресло снова и снова оказывалось пустым. Чаще всего людей пугала сложная техническая сторона съемок, связанная с омоложением одного из главных героев.
В итоге за долгострой взялся Энг Ли, который решил, что фантастический боевик надо снимать в формате 3D и с использованием спорной высокой частоты кадра.
Если судит по первым отзыва, то Ли не прогадал. После драмы «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» зрители относились к высокой частоте кадра с подозрением, но в «Гемини» она, кажется, пришлась к месту. Все зрители, как один, хвалят техническую составляющую проекта и отмечают, что 120 кадров в секунду отлично подходят для классических экшен сцен. И да, Уилл Смит превосходно справился с двойной ролью.
Вот что пишут первые зрители.
«Только что посмотрел „Гемини“ Энга Ли и фильм хорош. Старый Уилл Смит против молодого Уилла Смита приводит к визуально сильному опыту, который временами очень круто смотрится. Энг Ли снова создает смелый, уникальный экшен, сравнимый с лучшими образцами жанра. Смотреть обязательно только в 3D».
„Гемини“ Энга Ли — огромный прорыв для фильмов в формате 120 кадров в секунду. Экшен сцены в таком формате смотрятся потрясающе. Отличная актерская игра Уилла Смита, демонстрирующая внимание к деталям настоящей кинозвезды. Много потеряете, если не посмотрите его в кино
Только что посмотрела „Гемини“ и фильм круууут. Молодая версия Уилла Смита потрясающая, плюс несколько прекрасных экшен-сцен и отличная игра Мэри Элизабет Уинстэд. Единственный 3D фильм, который я готова поддержать!
„Гемини“ — техническое чудо. При высокой частоте кадров от экшен-сцен реально захватывает дыхание. Сценарий 20-летней давности местами оставляет желать лучшего, но драматичные моменты с молодым Уилл Смитом — настоящий подарок!
Даже противники высокой частоты кадров могут поверить в формат после того, что ЭнгЛи сделал с „Гемини“. Пускай не самый идеальный, но это, наверное, самый сильный аргумент в пользу работы с высокой частотой кадра из всего, что я видел. И иллюзия становится только лучше во время просмотра!
Буквально дрожу от восторга после просмотра „Гемини“. Фильм использует 120 кадров в секунду и 3D для создания самых захватывающих экшен-сцен, что я видел за последние годы. Рад, что Энг Ли вернулся к экшену. Благодаря своей реалистичности, хореография боев выглядит очень круто...
Сценарий довольно стандартный, но визуальный ряд и игра Смита его перевешивают. В плане революционного визуального эксперимента, фильм выглядит столь же важным, как и „Аватар“. Формат высокой частоты кадров сильно улучшился после „Билли Линна“, а омоложенный Смит выглядит на удивление правдоподобно!
Посмотрел финальную версию „Гемини“ Энга Ли, и это, наверное, единстенный фильм, про который я готов сказать, что его обязательно надо смотреть в 3D (и в качества 4K, если возможно). Никогда не видел ничего подобного. Казалось, словно я сам нахожусь в фильме.
В „Гемини“ молодой Уилл Смит кидает не один, но два (2) мотоцикла в старого Уилла Смита и это, как по мне, очень хорошо. Всячески рекомендую!