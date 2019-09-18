Главные мошенницы в реальной жизни: смотри, как прошла премьера «Стриптизерш»
20 сентября в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии в прокат выйдет комедия «Стриптизерши», главные роли в которой сыграли Дженнифер Лопес, Констанс Бай, Карди Би и другие.
Фильм основан на реальных событиях. "Стриптизерши" — фильм о танцовщицах ночных клубов, которые были разочарованы в системе распределения заработанных ими средств, так женщины организовали мошенническую схему. Девушки-стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой, а во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кредитные карточки.
Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Так, стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.
Сегодня в Apollo Kino по всей Эстонии пройдут премьерные показы!