Главные мошенницы в реальной жизни: смотри, как прошла премьера «Стриптизерш»

Фильм основан на реальных событиях. "Стриптизерши" — фильм о танцовщицах ночных клубов, которые были разочарованы в системе распределения заработанных ими средств, так женщины организовали мошенническую схему. Девушки-стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой, а во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кредитные карточки.

Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Так, стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.