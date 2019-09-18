Вот такая мягкая посадка: в прокат выходит комедия «Ты умеешь хранить секреты?»

Неудачливая сотрудница международной корпорации Эмма Корриган переживает аварийную ситуацию на самолете и, испугавшись, делится всеми своими секретами со случайным попутчиком. После турбулентности самолет благополучно приземляется, а позже выясняется, что привлекательный молодой незнакомец оказывается новым директором ее компании. И проблема в том, что он знает об Эмме самые сокровенные подробности.