Создатели российского триллера «Текст» хотят выдвинуть картину на премию «Оскар»

По правилам российского оскаровского комитета, чтобы иметь возможность побороться за престижную кинонаграду в 2020-м, проект должен быть в прокате минимум неделю до 30 сентября текущего года.

«После показов „Текста“ мы получили большое количество положительных отзывов, — говорит продюсер картины Эдуард Илоян. — Это злободневная картина о современной России, яркая и острая, полноценное коммерческое кино с талантливыми молодыми звездами».

«Такой концепции не было во всем мировом кинематографе! — заявил исполнитель главной роли Александр Петров. — Идея лежала на поверхности. Все мы ходим с телефонами. Но углубиться в то, что, по сути, телефон — это ты сейчас и что, если тебя уже не будет, а телефон окажется в чужих руках, ты продолжишь жить, — это же сумасшедшая вещь. Мне кажется, это кино в любом случае станет культовым, а Клим Шипенко после „Текста“ присоединится к когорте больших режиссеров. И не только русских — уверен, что его ждет успех и на Западе».

«Текст», основанный на одноименном романе Дмитрия Глуховского, рассказывает историю Ильи Горюнова (Петров), отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Иван Янковский), который отправил его в тюрьму.