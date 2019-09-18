Слух дня: Дэдпул появится в фильме Marvel в 2021 году

В каком фильме появится Дэдпул, не уточняется. В графике Marvel на 2021 году стоит три полнометражных проекта: «Шан-Чи и легенда десяти колец» (12 февраля), «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (7 мая) и «Тор: Любовь и гром» (5 ноября). При этом ранее сообщалось, что студия рассматривала возможность включить Дэдпула в сцену после титров «Черной Вдовы», но в итоге от этой идеи отказались.

После слияния Fox/Disney Дэдпул вместе с несколькими другими персонажами перешел к Marvel. Фанаты рассчитывали, что персонаж появится уже в четвертой фазе 2020—2021-го, но его не оказалось среди проектов, заявленных на Comic-Con в Сан-Диего.

Никакой точной информации о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox.