В баре в Ülemiste обслуживали странных мужчин, с которых постоянно сваливались штаны

Райт, Харри, Норман, Урмас и Борис - безработные, которые особенно сильно пострадали от экономического кризиса. Они хорошие мальчики, которые не хотят принимать зарплату украинцев в Эстонии или средние условия жизни эстонцев в Финляндии. Через полгода безработной жизни и уже находясь на грани депрессии, они видят объявление, в котором говоритс, что вскоре в Эстонию прибудут стриптизеры из Великобритании. И хотя они далеко не мускулистые мачо, да и танцевать не умеют, мужчины решают создать местную труппу, чтобы заработать денег. Они также привлекают к своей затее бывшую танцовщицу Аннику, у которой, как не странно, есть причина для того, чтобы взяться за это безнадежное дело...