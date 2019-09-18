В восхитительном платье: Дженнифер Лоуренс вышла замуж

О помолвке Дженнифер Лоуренс с галеристом Куком Маруни стало известно еще в феврале этого года. Однако ни подробностей свадьбы, ни даты церемонии возлюбленные так и не сообщили. А на днях пара была замечена в брачном бюро Нью-Йорка.

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По сообщениям местных таблоидов, церемония бракосочетания была закрытой и прошла довольно скромно - в кругу лишь фотографа и охранника. В руках у Дженнифер и Кука репортеры заметили документы. По всей видимости, молодожены приехали в бюро, чтобы подписать их, чтобы узаконить брак.

Когда ты приходишь за своим свидетельством о браке, а мимо тебя проходит Дженнифер Лоуренс, чтобы расписаться. Да, друзья, ратуша – классное место!,