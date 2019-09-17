«Три секунды»: новый трейлер криминальной драмы с Юэлем Киннаманом и Клайвом Оуэном

«Три секунды» расскажет о бывшем солдате спецназа и уголовнике Пите Хоффмане, который, чтобы освободиться из тюрьмы и вернуться к своей жене и дочери, работал под прикрытием для продажных агентов ФБР. Он внедрился в польскую банду распространяющую наркотики в Нью-Йорке. Его последним шагом к свободе должно стать возвращение в тюрьму Бейл-Хилл. Его миссия превращается в гонку со временем, когда сделка с наркотиками идет не по плану.