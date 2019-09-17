«Три секунды»: новый трейлер криминальной драмы с Юэлем Киннаманом и Клайвом Оуэном

Звездная криминальная драма «Три секунды» («The Informer»), выход которой откладывался несколько раз, получила новый трейлер.
В фильме играют: Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», «Робокоп», «Убийство»), Ана де Армас, номинант на премию Оскар Розамунд Пайк («Джек Ричер»), лауреат премии Оскар Коммон («Сельма», «Джон Уик 2») и номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» Клайв Оуэн («Город грехов»).
Андреа Ди Стефано срежиссировал фильм по сценарию Мэтта Кука.
Сценарий боевика основан на шведском бестселлере Андерса Рослунда и Бёрге Хеллстрема. Автор сценария — Мэтт Кук с дополнениями от Роуэна Джоффе и Алекса Гарланда.
«Три секунды» расскажет о бывшем солдате спецназа и уголовнике Пите Хоффмане, который, чтобы освободиться из тюрьмы и вернуться к своей жене и дочери, работал под прикрытием для продажных агентов ФБР. Он внедрился в польскую банду распространяющую наркотики в Нью-Йорке. Его последним шагом к свободе должно стать возвращение в тюрьму Бейл-Хилл. Его миссия превращается в гонку со временем, когда сделка с наркотиками идет не по плану.
Представители Thunder Road Pictures Бэзил Иваник и Эрика Ли продюсируют вместе с Уэйном Марком Годфри из The Fyzz.
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