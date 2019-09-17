Создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле выглядела финальная битва с Таносом

Студия Weta Digital, создающая спецэффекты к фильмам, недавно опубликовала ролик с полным разбором финальной битвы из последнего фильма о Мстителях. Как оказалось, противостояние практически полностью снимали на хромакее.
Практически каждая сцена финала так или иначе была снята на зеленом фоне. В кадре нет ни специальных макетов, которые зачастую используются для упрощения последующего монтажа и наложения графики, ни статистов. Все элементы, благодаря которым сцена становится по-настоящему зрелищной, были нарисованы уже после съемок.
Из ролика мы узнаем, что Капитан Америка перед камерой размахивает не Мьёльниром, а только древком от него; величественный молот в мельчайших деталях воссоздается специалистами по спецэффектам. У «пугала» Таноса, которое заменяет самого Таноса, кстати, в одной из сцен ролика нет головы. В комментариях к видео уже предположили, что голова исчезла после предыдущих дублей. Так ли это, создатели ролика не подтверждают.
На видео видно, сколько специальной техники было использовано для того, чтобы «спустить с неба на поле битвы» любого героя. Вместо гигантов на площадке использовались обернутые в хромакей объемные фигуры; в одну такую Дракс изо всех сил вонзает нож. Капитан Америка же в какой-то момент борется даже не с фигурой, изображающей Таноса, а с человеком, одетым в небольшой кусок его брони.