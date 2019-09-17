Чарли Ханнэм исполнит главную роль в адаптации романа «Шантарам»

Действие романа, основанного на событиях из личной жизни Робертса, разворачивается в начале 1980-х. Лишившись после развода с женой родительских прав, главный герой по имени Линдсей пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к 19 годам заключения. Через два года Лин сбежал из тюрьмы строгого режима, добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием, участвовал в разборках индийской мафии, снимался в Болливуде, а также нашел свою настоящую любовь.