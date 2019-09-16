Назло врагам: Кристен Стюарт дали почетную награду за вклад в кинематограф

Её актрисе вручили во Франции, на киносмотре в Довиле, и это не единственная честь, которой она удостоилась за последние дни.
Днём Кристен Стюарт появилась на красной ковровой дорожке, приятно удивив поклонников своим новым имиджем: она покрасила волосы в розовый цвет и убрала их заколками по последней моде. Одета она была в ультракороткий жакет и чёрные шорты. В таком виде она и вышла получать престижную награду Talent Award, которой традиционно отмечают вклад в кинематографическое искусство. Актриса представляла на фестивале свой новый фильм «Назло врагам», биографическое произведение об актрисе Джин Сиберг, боровшейся за права чернокожих.
До этого она получила персональный знак на набережной Планш, что является французским эквивалентом голливудской Аллеи славы, и позировала возле него с американским флагом в руках.