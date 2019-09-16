Назло врагам: Кристен Стюарт дали почетную награду за вклад в кинематограф

Днём Кристен Стюарт появилась на красной ковровой дорожке, приятно удивив поклонников своим новым имиджем: она покрасила волосы в розовый цвет и убрала их заколками по последней моде. Одета она была в ультракороткий жакет и чёрные шорты. В таком виде она и вышла получать престижную награду Talent Award, которой традиционно отмечают вклад в кинематографическое искусство. Актриса представляла на фестивале свой новый фильм «Назло врагам», биографическое произведение об актрисе Джин Сиберг, боровшейся за права чернокожих.