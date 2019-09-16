«Моя семья»: новая «Семейка Аддамс» получила саундтрек от Снуп Догга

Снуп Догг, Кэрол Джи, Migos и Rock Mafia выпустили совместный трек под названием «My Family». Композиция войдёт в саундтрек к новому анимационному фильму «Семейка Аддамс» наряду с песней Кристины Агилеры «Haunted Heart», релиз которой состоится в октябре.
В картине, которая выйдет в эстонский прокат 22 ноября 2019 года, знаменитое семейство будет адаптироваться к жизни в «нормальном» городе, жители которого вовсе не хотят принимать их и объявляют им войну.
Режиссерами картины выступили Конрад Вернон и Грег Тирнан, в оригинальной озвучке герои говорят голосами Оскара Айзека, Шарлиз Терон, Хлои Грейс Морец, Финна Вольфхарда, Ника Кролла, Бетт Мидлер и Эллисон Дженни. Кроме того, Снуп Догг исполнил роль кузена Итта.
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