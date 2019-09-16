Вт, 17.09.2019

Трейлер фильма «Ford против Ferrari»: жажда скорости Джеймса Мэнголда

Ford v Ferrari (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Из истории, как один автоконцерн решил доказать другому, что он способен создавать самые быстрые машины в мире, режиссер Джеймс Мэнголд сделал вдохновляющую историю о скорости и несгибаемом человеческом духе. «Ford против Ferrari» не только фильм о машинах, но и картина о том, как люди не сдаются под напором обстоятельств.

«Ford против Ferrari» — история группы американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и при поддержке британского гонщика Кена Майлса (Кристиан Бэйл) они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Ferrari — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

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