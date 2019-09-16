Трейлер фильма «Ford против Ferrari»: жажда скорости Джеймса Мэнголда

Из истории, как один автоконцерн решил доказать другому, что он способен создавать самые быстрые машины в мире, режиссер Джеймс Мэнголд сделал вдохновляющую историю о скорости и несгибаемом человеческом духе. «Ford против Ferrari» не только фильм о машинах, но и картина о том, как люди не сдаются под напором обстоятельств.