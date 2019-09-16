Железный человек появится в сольном фильме о Черной Вдове

В оригинальной заметке не сообщалось, как именно Железный человек вернется на экран, но в итоге в сети появились подробности. Согласно источникам, создатели «Черной Вдовы» планируют использовать сцену из «Противостояния», которая в итоге была вырезана из фильма. В ней Тони советует Наташе отправиться в бега, в результате чего в «Войне бесконечности» она оказывается с Капитаном Америка.

Студия Marvel никак не прокомментировала представленную информацию.

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

ФОТО: Dennis Van Tine / imago/Future Image