Тизер второго сезона сериала «Касл-Рок»: «Мизери» в городе

Именно здесь разворачивались события романов «Мертвая зона», «Куджо», «Нужные вещи», «Мешок с костями» и рассказов «Короткая дорога миссис Тодд», «Человек в черном костюме». В новом сезоне в Касл-Рок прибывает Энни Уилкс (Лиззи Каплан), безумная медсестра из «Мизери», скрывающаяся от правосудия.

Сюжет сериала начинается с самоубийства начальника тюрьмы Шоушенк, после чего в закрытом крыле исправительного учреждения находят странного юношу. Никто не знает, кто это, а сам он называет только имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке. Дивер возвращается в город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается выяснить историю загадочного заключенного.