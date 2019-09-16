Пн, 16.09.2019

Тизер второго сезона сериала «Касл-Рок»: «Мизери» в городе

Castle Rock

ФОТО: Dana Starbard / Image supplied by Capital Pictures

В сериале Hulu «Касл-Рок» на улицах небольшого городка, расположенного в лесистом штате Мэн, встречаются самые разные герои произведений Стивена Кинга. 

Именно здесь разворачивались события романов «Мертвая зона», «Куджо», «Нужные вещи», «Мешок с костями» и рассказов «Короткая дорога миссис Тодд», «Человек в черном костюме». В новом сезоне в Касл-Рок прибывает Энни Уилкс (Лиззи Каплан), безумная медсестра из «Мизери», скрывающаяся от правосудия.

Сюжет сериала начинается с самоубийства начальника тюрьмы Шоушенк, после чего в закрытом крыле исправительного учреждения находят странного юношу. Никто не знает, кто это, а сам он называет только имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке. Дивер возвращается в город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается выяснить историю загадочного заключенного.

Второй сезон сериала «Касл-Рок» выйдет 23 октября. 

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