Папарацци: Кира Найтли во второй раз стала матерью

Об этом стало известно благодаря фото папарацци.
34-летняя Кира Найтли и 36-летний Джеймс Райтон во второй раз стали родителями! Правда, сами супруги решили не объявлять публично радостную новость. О пополнении в семействе стало известно благодаря папарацци - репортерам удалось сфотографировать новоиспеченных родителей во время прогулки улицами Лондона. Джеймс катил коляску, а Кира шла рядом.
Напоминим, что в мае 2015 года у супругов родился первенец - дочь Эдди. А вот о второй беременности Найтли стало известно в начале мая. Тогда на вечеринке Chanel J12, многие гости обратили внимание на округлившийся живот Киры.