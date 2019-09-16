Папарацци: Кира Найтли во второй раз стала матерью

34-летняя Кира Найтли и 36-летний Джеймс Райтон во второй раз стали родителями! Правда, сами супруги решили не объявлять публично радостную новость. О пополнении в семействе стало известно благодаря папарацци - репортерам удалось сфотографировать новоиспеченных родителей во время прогулки улицами Лондона. Джеймс катил коляску, а Кира шла рядом.