Зима близко: смотри трейлер мелодрамы «Рождество на двоих» со звездой «Игры престолов»

Картина вдохновлена известной песней Джорджа Майкла Last Christmas. В центре сюжета окажется девушка по имени Кейт, продающая рождественские товары и неравнодушная к выпивке. Однажды она встречает обаятельного незнакомца Тома, который помогает ей вновь обрести себя.