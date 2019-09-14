Не допустить второй Перл Харбор: вышел новый трейлер фильма «Мидуэй»

Тут и масштабные боевые сцены с кучей взрывов, и массовые захоронения погибших солдат, и искреннее желание исполнить свой патриотический долг, погибнув во благо страны. Все это с отличным актерским составом, среди которого Люк Эванс, Патрик Уилсон, Мэнди Мур, Деннис Куэйд, Вуди Харрельсон, Эд Скрейн и Аарон Экхарт.

«Мидуэй» расскажет о событиях 1942 года — поворотной точке в войне на Тихом океане. В центре сюжета — битва за одноименный атолл в Тихом океане, когда флот США одержал решительную победу над Объединенным флотом Японии. Японский флот, потерявший 4 тяжелых авианосца, 248 самолетов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.