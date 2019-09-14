Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»

Согласно посту Джеймса Ганна, в «Отряда самоубийц 2» снимаются...
Марго Робби, Джон Сина, Джай Кортни, Нэйтан Филлион, Флула Борг, Юэль Киннаман, Сторм Рейд, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Виола Дэвис, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Майкл Рукер, Давид Дастмалчян, Стив Эйджи, Хоакин Косио, Нг Мэйлин, Шон Ганн, Хуан Диего Ботто, Алиси Брага, Тинаше Кайесе, Даниэла Мелкиор, Хулио Руис и Дженнифер Холлэнд.
Не слишком привязывайтесь,
— написал Ганн под списком, намекая, что до финала картины доживут не все.
В центре сюжета «Отряда самоубийц 2» окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир.
В «Отряде самоубийц» Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. На данный момент известно, что в новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.
Ганн написал сценарий и поставит картину. Старт съемок «Отряда самоубийц 2» запланирован на 23 сентября.