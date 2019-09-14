Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»

— написал Ганн под списком, намекая, что до финала картины доживут не все.

В центре сюжета «Отряда самоубийц 2» окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир.

В «Отряде самоубийц» Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. На данный момент известно, что в новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.