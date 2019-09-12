В Лондоне состоялась мировая премьера полнометражного фильма Аббатство Даунтон

В полнометражном фильме главные роли исполнили те же актеры, что и в сериале. На красной дорожке также появились Хью Бонневиль (Роберт Кроули), Джим Картер (Чарльз Карлсон) с женой Имельдой Стонтон, Аллен Лич (Том Брэнсон) с беременной женой, американской актрисой Джессикой Блэр Херман, Софи Макшера (Дэйзи), Ракель Кэссиди (Филлис Бакстер). Также премьеру посетила самая возрастная актриса фильма — 84-летня Мэгги Смит, исполнительница роли леди Вайолет Кроули, двукратная обладательница премии Оскар, четырехкратная — Эмми и семикратная — BAFTA.