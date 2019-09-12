В Лондоне состоялась мировая премьера полнометражного фильма Аббатство Даунтон
В Лондоне состоялась мировая премьера полнометражного фильма, продолжающего сериал Аббатство Даунтон. Актеров сериала на красной дорожке не узнать.
Мишель Докери (леди Мэри Кроули), Элизабет Макговерн (леди Кора Кроули), Лора Кармайкл (леди Эдит Кроули) и другие звезды знаменитого британского сериала Аббатство Даунтон собрались на красной дорожке, посвященной премьере полнометражного фильма, ставшего продолжением сериала. Режиссер фильма Майкл Энглер.
В полнометражном фильме главные роли исполнили те же актеры, что и в сериале. На красной дорожке также появились Хью Бонневиль (Роберт Кроули), Джим Картер (Чарльз Карлсон) с женой Имельдой Стонтон, Аллен Лич (Том Брэнсон) с беременной женой, американской актрисой Джессикой Блэр Херман, Софи Макшера (Дэйзи), Ракель Кэссиди (Филлис Бакстер). Также премьеру посетила самая возрастная актриса фильма — 84-летня Мэгги Смит, исполнительница роли леди Вайолет Кроули, двукратная обладательница премии Оскар, четырехкратная — Эмми и семикратная — BAFTA.
В прокате в Apollo Kino фильм стартовал 11 сентября!
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