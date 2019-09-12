Чт, 12.09.2019
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  • Джей Ло на шесте, «Рэмбо» и экранизация «Щегола»: что еще покажут в кино на следующей неделе

Джей Ло на шесте, «Рэмбо» и экранизация «Щегола»: что еще покажут в кино на следующей неделе

The Goldfinch (2019)

ФОТО: Macall Polay / Image supplied by Capital Pictures

20 сентября в кинотеатрах сети Apollo Kino стартуют показы сразу четырех ярких картин! 

Стриптизерши

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Смотри в кинотеатре Apollo Kino по всей Эстонии с 20 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

К звездам

Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад.

Смотри в кинотеатре Apollo Kino по всей Эстонии с 20 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Щегол

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Смотри в кинотеатре Apollo Kino по всей Эстонии с 20 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Рэмбо. Последняя кровь

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

Смотри в кинотеатре Apollo Kino по всей Эстонии с 20 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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