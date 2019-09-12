ТОП-10 сериалов этой осени, которые нельзя пропустить
Среди нескольких десятков сериалов, которые появятся в эфире этой осенью, мы отобрали для вас десять наиболее ярких и интересных.
Пропустить их никак нельзя: вас ждут насыщенные на премьеры три месяца – студия Disney вскоре представит первый игровой сериал по вселенной «Звёздных войн», Джим Керри вернётся на экраны в роли Мистера Пикклза, названной критиками лучшей в карьере актёра, а Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в одноимённом проекте каналов Sky и HBO, до этого подаривших нам драму «Чернобыль».
«МАНДАЛОРЕЦ» – С 12 НОЯБРЯ
Первый игровой сериал по вселенной «Звёздных войн», его премьера состоится на стриминговом сервис Disney+, который уже совсем запустит корпорация Disney. Автором сценария и генеральным продюсером сериала выступил Джон Фавро. События «Мандалорца» развернутся спустя пять лет после событий, описанных в фильме «Звёздные войны: Возвращение джедая», то есть уже после падения Империи, но до возникновения на его руинах Первого Ордена. В центре сюжета окажется одинокий охотник за головами, работающий в отдалённых уголках галактики, на которые не распространяются законы Новой Республики. Главную роль в сериале исполнил Педро Паскаль.
«ТЁМНЫЕ НАЧАЛА» – ОСЕНЬ 2019 ГОДА
Телеканалы BBC и HBO в новом телесезоне представят сериал, в основу которого положена серия книг писателя Филипа Пулмана о девочке по имени Лира. Студия Warner Bros. несколько лет назад попыталась запустить киносерию по этим романам, первой частью которой стала лента «Золотой компас», однако в связи с низкими сборами производство сиквела было свёрнуто. «Тёмные начала» – история об удивительном мире, в котором сосуществуют наука, теология и настоящая магия: именно здесь живёт девочка-сирота Лира. Её опекает дядя – лорд Азриел (в фильме его роль исполнил Дэниэл Крэйг). Однажды в руки Лиры попадает странное устройство – Алетиометр, за которым ведут охоту местные служители церкви.
«ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» – С 21 ОКТЯБРЯ
Телеканалы Sky и HBO вновь объединились, чтобы представить зрителям очередной продукт совместного труда – исторический сериал «Екатерина Великая», главную роль в котором исполнила Хелен Миррен. Одним из режиссёров сериала выступил Филип Мартин, снявший до этого несколько эпизодов «Короны» – другого исторического сериала. Заявлены четыре серии, в рамках которых авторы расскажут о последних годах правления российской императрицы Екатерины II. Несмотря на то, что в основу проекта положены реальные события, в нём будут и вымышленные истории, такие как, например, роман Екатерины с Григорием Потёмкиным, создателем Черноморского военного флота и его первым главноначальствующий.
«УТРЕННЕЕ ШОУ» – С 1 НОЯБРЯ
Первый сериал нового стримингового сервиса «Apple TV+», премьера которого состоится в новом телевизионном сезоне. Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. В основу «Утреннего шоу» положена книга журналиста CNN Брайан Стелтера. Сериал расскажет о подноготной утреннего эфира на вымышленном телеканале. Герой Карелла, ведущий утренних новостей Митч, лишается работы из-за обвинений в домогательствах (как он утверждает – ложных). На его место нанимают амбициозного репортёра Брэдли – её в сериале воплотила Уизерспун. Брэдли собирается перестроить весь эфир под своё видение проекта, но ей мешает Алекс (Энистон), коллега уволенного Митча. По слухам, корпорация Apple ещё до премьеры первого сезона заказала производство второго.
«ШПИОН» – С 6 СЕНТЯБРЯ
Комик Саша Барон Коэн снялся в биографическом сериале, основанном на реальных событиях. Ему досталась роль Эли Коэна – одного из самых известных шпионов XX века, служившего в МОССАДе. В 60-х годах Коэн, выдав себя за богатого арабского бизнесмена, внедрился в высшие круги власти в Сирии.
«МИР ГЛАЗАМИ ДЖЕФФА ГОЛДБЛЮМА» – С 12 НОЯБРЯ
Этот документальный сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Интересно, что это первый проект корпорации с каналом National Geographic, доставшимся ей от 21st Century Fox. Джефф Голдблюм, известный зрителям по таким фильмам, как «Парк Юрского периода», «Мир Юрского периода», «День независимости», «Тор: Рагнарёк» и многим другим взял на себя функции ведущего. Голдблюм вместе с командой будет исследовать различные направления жизни, в которых сам ничего не смыслит. То есть это будет история о нашем мире глазами Джеффа Голдблюма.
«ПРЕСТУПНИК» – С 20 СЕНТЯБРЯ
Уникальный сериал Netflix, события которого будут разворачиваться в допросных комнатах полиции в Великобритании, Германии, Франции и Испании. Опытные детективы этих стран столкнутся с опытными преступниками, что выльется в сложные психологические конфликты во время допросов. Актёров много, выделить из них можно наиболее известных – Дэвида Теннанта (из «Доктора Кто» и «Гарри Поттера») и Хэйли Этвелл (из «Агента Картер» и «Первого мстителя»).
«ХРАНИТЕЛИ» – С 20 ОКТЯБРЯ
В основу сериала положен одноимённый графический роман издательства DC Comics. Генеральным продюсером телевизионной версии «Хранителей» выступает Деймон Линделоф, снявший вместе с Джей Джей Абрамсом культовый сериал «Остаться в живых». О сюжете известно не так много: сериал не будет продолжать сюжетную линию, начатую полнометражным фильмом «Хранители» режиссёра Зака Снайдера, более того – он не будет развивать и сюжет оригинального комикса, а лишь возьмёт за основу его события. Главные роли в «Хранителях» от канала HBO исполнят: Эделейд Клеменс, Фрэнсис Фишер, Эндрю Ховард, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Джереми Айронс. В отличие от оригинала, действие сериала развернётся в наши дни, а не в 80-е годы. В США из альтернативной реальности простые люди назвали себя супергероями и пытаются бороться с преступностью. Но лишь один из них – доктор Манхэттен – обладает сверхспособностями.
«ШУЧУ» – С 3 НОЯБРЯ
Кинокритики называют роль Джима Керри в этом сериале – лучшей за многие годы. Он играет Джеффа Пиччирилло – ведущего популярного у детей телевизионного шоу «Мистер Пикклз». Джефф может рассмешить любого, оттого его и любят дети и их родители. Он, зарабатывая миллионы, может позволить себе всё, что угодно, но это не избавляет от проблем в личной жизни: брак трещит по швам, дома всё хуже некуда… В ноябре 2019-го на экраны выйдет уже второй сезон сериала.
«ДЖЕК РАЙАН» – С 1 НОЯБРЯ
Джек Райан – герой популярных шпионских романов Тома Клэнси – работает аналитиком в ЦРУ. Руководство впервые отправляет его работать «в поле», где он сталкивается с новым видом терроризма, который быстро перерастает в угрозу мирового масштаба. По словам продюсеров, из книг они позаимствовали лишь некоторые вехи, а действие шпионского экшена перенесли в наши дни. Главными антагонистами в сериале стали террористы из ИГИЛ (запрещённой в России террористической организации), с которыми Джеку Райану пришлось столкнуться лицом к лицу. В ноябре зрителей ожидает премьера второго сезона.