ТОП-10 сериалов этой осени, которые нельзя пропустить

«ШПИОН» – С 6 СЕНТЯБРЯ

Комик Саша Барон Коэн снялся в биографическом сериале, основанном на реальных событиях. Ему досталась роль Эли Коэна – одного из самых известных шпионов XX века, служившего в МОССАДе. В 60-х годах Коэн, выдав себя за богатого арабского бизнесмена, внедрился в высшие круги власти в Сирии.

«МИР ГЛАЗАМИ ДЖЕФФА ГОЛДБЛЮМА» – С 12 НОЯБРЯ

Этот документальный сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Интересно, что это первый проект корпорации с каналом National Geographic, доставшимся ей от 21st Century Fox. Джефф Голдблюм, известный зрителям по таким фильмам, как «Парк Юрского периода», «Мир Юрского периода», «День независимости», «Тор: Рагнарёк» и многим другим взял на себя функции ведущего. Голдблюм вместе с командой будет исследовать различные направления жизни, в которых сам ничего не смыслит. То есть это будет история о нашем мире глазами Джеффа Голдблюма.

«ПРЕСТУПНИК» – С 20 СЕНТЯБРЯ

Уникальный сериал Netflix, события которого будут разворачиваться в допросных комнатах полиции в Великобритании, Германии, Франции и Испании. Опытные детективы этих стран столкнутся с опытными преступниками, что выльется в сложные психологические конфликты во время допросов. Актёров много, выделить из них можно наиболее известных – Дэвида Теннанта (из «Доктора Кто» и «Гарри Поттера») и Хэйли Этвелл (из «Агента Картер» и «Первого мстителя»).

«ХРАНИТЕЛИ» – С 20 ОКТЯБРЯ

В основу сериала положен одноимённый графический роман издательства DC Comics. Генеральным продюсером телевизионной версии «Хранителей» выступает Деймон Линделоф, снявший вместе с Джей Джей Абрамсом культовый сериал «Остаться в живых». О сюжете известно не так много: сериал не будет продолжать сюжетную линию, начатую полнометражным фильмом «Хранители» режиссёра Зака Снайдера, более того – он не будет развивать и сюжет оригинального комикса, а лишь возьмёт за основу его события. Главные роли в «Хранителях» от канала HBO исполнят: Эделейд Клеменс, Фрэнсис Фишер, Эндрю Ховард, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Джереми Айронс. В отличие от оригинала, действие сериала развернётся в наши дни, а не в 80-е годы. В США из альтернативной реальности простые люди назвали себя супергероями и пытаются бороться с преступностью. Но лишь один из них – доктор Манхэттен – обладает сверхспособностями.

«ШУЧУ» – С 3 НОЯБРЯ

Кинокритики называют роль Джима Керри в этом сериале – лучшей за многие годы. Он играет Джеффа Пиччирилло – ведущего популярного у детей телевизионного шоу «Мистер Пикклз». Джефф может рассмешить любого, оттого его и любят дети и их родители. Он, зарабатывая миллионы, может позволить себе всё, что угодно, но это не избавляет от проблем в личной жизни: брак трещит по швам, дома всё хуже некуда… В ноябре 2019-го на экраны выйдет уже второй сезон сериала.

«ДЖЕК РАЙАН» – С 1 НОЯБРЯ