Победа картины «Мстители: Финал» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона

«Это подарило мне надежду, — отметил Кэмерон в беседе с Deadline. — „Мстители: Финал“ — живое доказательство, что люди по-прежнему ходят в кинотеатры. Во время работы над вторым и третьим „Аватарами“ меня больше всего пугала мысль, что рынок сильно изменился, и теперь просто невозможно заинтересовать людей прийти посмотреть что-то в темном помещении в компании незнакомцев».

Джеймс Кэмерон ФОТО: NEIL HALL / EPA / Scanpix

22 июля «Финал» официально занял первое место в списке самых кассовых фильмов (без учета инфляции). За первые 12 с половиной недель проката сборы картины составили 2,790 млрд долларов. Сейчас эта сумма выросла до 2,796 млрд долларов. До этого бокс-офисом больше 20 лет правили проекты Кэмерона: сперва «Титаник» (2,185 млрд долларов), а с 2009 года — «Аватар» (2,787 млрд долларов).

Последние девять лет Кэмерон работает над сиквелами «Аватара», первый из которых увидит свет лишь в декабре 2021 года. С момента анонса продолжений индустрия успела немало измениться: важными игроками на рынке стали стриминг-платформы, а прокат захватили проекты Marvel. Но последнее Кэмерона не пугает. Наоборот, только радует.

«Смогут ли второй или третий „Аватары“ достичь успеха в нынешней ситуации? — говорит по этому поводу Кэмерон. — Кто знает. Мы пытаемся. Может, получится, может, и нет; суть в том, что это возможно. Меня это радует в противовес другому сценарию, где из-за развития доступного индивидуального опыта, который каждый способен создать для себя с помощью стрим-сервисов и других платформ, кинотеатрального успеха просто не существует».