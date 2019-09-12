Победа картины «Мстители: Финал» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Джеймс Кэмерон признался, что почувствовал облегчение, когда блокбастер Marvel «Мстители: Финал» обошел «Аватар» в качестве самого кассового фильма в истории. По словам Кэмерона, после этого он понял, что люди до сих пор ходят в кинотеатры, а значит, и у сиквелов «Аватара» есть шансы привлечь зрителя.
«Это подарило мне надежду, — отметил Кэмерон в беседе с Deadline. — „Мстители: Финал“ — живое доказательство, что люди по-прежнему ходят в кинотеатры. Во время работы над вторым и третьим „Аватарами“ меня больше всего пугала мысль, что рынок сильно изменился, и теперь просто невозможно заинтересовать людей прийти посмотреть что-то в темном помещении в компании незнакомцев».
22 июля «Финал» официально занял первое место в списке самых кассовых фильмов (без учета инфляции). За первые 12 с половиной недель проката сборы картины составили 2,790 млрд долларов. Сейчас эта сумма выросла до 2,796 млрд долларов. До этого бокс-офисом больше 20 лет правили проекты Кэмерона: сперва «Титаник» (2,185 млрд долларов), а с 2009 года — «Аватар» (2,787 млрд долларов).
Последние девять лет Кэмерон работает над сиквелами «Аватара», первый из которых увидит свет лишь в декабре 2021 года. С момента анонса продолжений индустрия успела немало измениться: важными игроками на рынке стали стриминг-платформы, а прокат захватили проекты Marvel. Но последнее Кэмерона не пугает. Наоборот, только радует.
«Смогут ли второй или третий „Аватары“ достичь успеха в нынешней ситуации? — говорит по этому поводу Кэмерон. — Кто знает. Мы пытаемся. Может, получится, может, и нет; суть в том, что это возможно. Меня это радует в противовес другому сценарию, где из-за развития доступного индивидуального опыта, который каждый способен создать для себя с помощью стрим-сервисов и других платформ, кинотеатрального успеха просто не существует».
«Я просто рад, что он до сих пор существует, потому что я обожаю большой экран, — продолжает режиссер. — Я не говорю, что не хотел бы что-нибудь сделать для стриминга, где можно иначе поработать с персонажами, но я больше люблю создавать этот всепоглощающий опыт, где вы выключаете телефоны и просто включаетесь в происходящее. Вы, как зритель, следите за событиями два или два с половиной часа. И это все еще существует!»