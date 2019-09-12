Видео дня: Превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney опубликовала видео с превращением Анджелины Джоли в Малефисенту. На самом деле в ролике показано, как гримеры смывают макияж актрисы, но на обратной перемотке. Зато в нем можно увидеть, на какой конструкции держатся знаменитые рога чародейки и как с помощью жидкого латекса создают точеные скулы героини.
18 октября в прокат в кинотеатрах Apollo Kino выходит фильм «Малефисента: Владычица тьмы»! В нем темная фея столкнется с королевой Ингрид, которая вознамерилась стать настоящей матерью принцессе Авроре. На помощь Малефисенте придет ее брат Конэлл, тоже чародей с рогами и крыльями. Помимо Джоли, в сиквеле снялись Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Джуно Темпл.