Видео дня: Превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney опубликовала видео с превращением Анджелины Джоли в Малефисенту. На самом деле в ролике показано, как гримеры смывают макияж актрисы, но на обратной перемотке. Зато в нем можно увидеть, на какой конструкции держатся знаменитые рога чародейки и как с помощью жидкого латекса создают точеные скулы героини.