Студия Paramount начала работу над ремейком боевика «Без лица»

Орен Узил, сценарист фильмов «Мачо и ботан 2» и «Соник в кино», напишет для студии Paramount новую версию боевика Джона Ву «Без лица», сообщают источники. Нил Х. Мориц, приложивший руку к созданию франшизы «Форсаж», спродюсирует ремейк. На данный момент не сообщается, кто поставит картину.
Оригинальный фильм 1997 года — история агента ФБР Шона Арчера (Джон Траволта), который посвятил свою жизнь охоте за международным террористом и преступником Кастором Троем (Николас Кейдж). Очередная попытка заканчивается успешно: Арчер арестовывает младшего брата Троя, а сам Трой впадает в кому. Есть только одна проблема: незадолго до этого Трой спрятал где-то в городе грязную бомбу.
Чтобы раскрыть подробности запланированного теракта, Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию: его превращают в Троя, пересаживают лицо террориста, меняют голос и комплекцию. Арчер оказывается в коже своего заклятого врага и уже готов выяснить расположение бомбы, когда весь план рушится. Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера. Теперь злодей наслаждается жизнью героя ФБР, пока сам Арчер с лицом опасного преступника вынужден скрываться от полиции и использовать все свои навыки для выживания.
«Без лица» — третий и самый известный голливудский проект Ву. Фильм с успехом прошел в мировом прокате и собрал 245 млн долларов при бюджете в 80 млн долларов.