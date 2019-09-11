Студия Paramount начала работу над ремейком боевика «Без лица»

Оригинальный фильм 1997 года — история агента ФБР Шона Арчера (Джон Траволта), который посвятил свою жизнь охоте за международным террористом и преступником Кастором Троем (Николас Кейдж). Очередная попытка заканчивается успешно: Арчер арестовывает младшего брата Троя, а сам Трой впадает в кому. Есть только одна проблема: незадолго до этого Трой спрятал где-то в городе грязную бомбу.

Чтобы раскрыть подробности запланированного теракта, Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию: его превращают в Троя, пересаживают лицо террориста, меняют голос и комплекцию. Арчер оказывается в коже своего заклятого врага и уже готов выяснить расположение бомбы, когда весь план рушится. Трой приходит в себя и исчезает в обличье Арчера. Теперь злодей наслаждается жизнью героя ФБР, пока сам Арчер с лицом опасного преступника вынужден скрываться от полиции и использовать все свои навыки для выживания.