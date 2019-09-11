«Бэтмен»: Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону

На этих выходных Кристиан Бэйл побывал на кинофестивале в Торонто, где представил свой новый фильм «Ford против Ferrari». Само собой, журналисты не могли не задать бывшему Бэтмену вопрос о его мнении насчёт Роберта Паттинсона, который уже совсем скоро примерит на себя костюм Готэмского супергероя.
В беседе с Variety Бэйл одобрил назначение Паттинсона на роль Бэтмена, отметив его актёрские способности. Заодно Кристиан дал новому Тёмному рыцарю полезный совет, которым он делился и с предыдущим исполнителем роли, Беном Аффлеком.
О, это замечательный выбор! Роберт очень интересный актер, уверен, он придумает нечто захватывающее. А мой совет будет ровно тем же, что я давал Бену в своё время: умей сходить в туалет [в костюме Бэтмена] без чьей-либо помощи. Ведь трудно ощущать себя супергероем, когда не можешь сам справить нужду.
Проблемы с Бэткостюмом действительно актуальны для Роберта Паттинсона: недавно актёр признался, что во время тестовой примерки легендарной брони Тёмного рыцаря почувствовал себя неловко, а сам процесс описал как «унизительный». Паттинсон также обратился за советом к Кристоферу Нолану, режиссёру трилогии о Бэтмене, который подсказал Роберту, как лучше двигаться в костюме.
Постановкой нового «Бэтмена» займётся создатель «Монстро» и двух последних частей «Планеты обезьян» Мэтт Ривз. Детали сюжета держатся в секреты, известно лишь, что по жанру грядущий фильм близок к нуарному детективу. На этот раз Бэтмену предстоит столкнуться сразу с шестью суперзлодеями, в том числе с Пингвином, Загадочником, Двуликим и Безумным Шляпником.