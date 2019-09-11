«Бэтмен»: Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону

О, это замечательный выбор! Роберт очень интересный актер, уверен, он придумает нечто захватывающее. А мой совет будет ровно тем же, что я давал Бену в своё время: умей сходить в туалет [в костюме Бэтмена] без чьей-либо помощи. Ведь трудно ощущать себя супергероем, когда не можешь сам справить нужду.