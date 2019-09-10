«Есть одно место» — вышел финальный трейлер ужастика «Доктор Сон»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер будущей экранизации Стивена Кинга. Хоррор «Доктор Сон» продолжает историю Дэнни Торранса, который спасся от психопата-отца и зловещего отеля «Оверлук» благодаря своим паранормальным способностям.
В романе и фильме «Доктор Сон» рассказывается о жизни Дэнни — теперь уже Дэниэла — спустя сорок лет после событий «Сияния». Дэн так и не смог окончательно оправиться после случившегося в отеле. Относительное спокойствие ему дарит работа в хосписе. Там он помогает безнадёжно больным подготовиться к неизбежному — они и прозвали его «Доктор Сон».
Всё меняется, когда Дэн встречает девочку по имени Арба. За ней охотится Истинный Узел — вампиры, питающиеся «сиянием». Чтобы найти способ им противостоять, Дэниэл должен вернуться туда, где пережил самый кошмарный период своей истории, — в отель «Оверлук».
Главную роль в хорроре «Доктор Сон» сыграл Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби в новых «Звёздных войнах»), а в роли самой опасной противницы Торранса мы увидим Ребекку Фергюсон («Люди в чёрном: Интернэшнл»).
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