Ср, 11.09.2019
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«Есть одно место» — вышел финальный трейлер ужастика «Доктор Сон»
Продолжение «Сияния»

Doctor Sleep (2019)

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер будущей экранизации Стивена Кинга. Хоррор «Доктор Сон» продолжает историю Дэнни Торранса, который спасся от психопата-отца и зловещего отеля «Оверлук» благодаря своим паранормальным способностям. 

В романе и фильме «Доктор Сон» рассказывается о жизни Дэнни — теперь уже Дэниэла — спустя сорок лет после событий «Сияния». Дэн так и не смог окончательно оправиться после случившегося в отеле. Относительное спокойствие ему дарит работа в хосписе. Там он помогает безнадёжно больным подготовиться к неизбежному — они и прозвали его «Доктор Сон».

ФОТО: / Image supplied by Capital Pictures

Всё меняется, когда Дэн встречает девочку по имени Арба. За ней охотится Истинный Узел — вампиры, питающиеся «сиянием». Чтобы найти способ им противостоять, Дэниэл должен вернуться туда, где пережил самый кошмарный период своей истории, — в отель «Оверлук».

Главную роль в хорроре «Доктор Сон» сыграл Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби в новых «Звёздных войнах»), а в роли самой опасной противницы Торранса мы увидим Ребекку Фергюсон («Люди в чёрном: Интернэшнл»).

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