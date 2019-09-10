«К звездам» Джеймса Грея: космический «Апокалипсис сегодня» с Брэдом Питтом
На Венецианском фестивале показали новый фильм Джеймса Грэя: смесь «Человека на луне» и «Апокалипсиса сегодня».
Рой МакБрайд (Брэд Питт) образцовый астронавт. Он спокоен, слегка аутичен, вынослив, характер нордический, даже пульс никогда не выходит за пределы нормы. После образцового падения на землю прямиком из верхних слоев атмосферы, у начальства в форме не остается сомнений, что на новое задание полетит именно он. Тем более к важному делу у него личный интерес. Тридцать лет считавшийся погибшим отец главного героя (Томми Ли Джонс) на самом деле жив и находится где-то на подстанции около Нептуна. Найти его и должен исследователь МакБрайд.
Съемки фильма Джеймса Грэя завершились еще два года назад, после чего дата премьеры неоднократно менялась. За это время студию Fox поглотил Disney, и сборы «К звездам» скорее всего разочаруют настроенный на успех Мышиный дом. Дело в том, что промо-кампания обещает научно-фантастический, масштабный фильм-событие. Его скрытая сугубо авторская природа может только разочаровать зрителей. Такой кредит доверия со стороны продюсеров объясним заинтересованностью Брэда Питта в проекте. Вероятно, что на доставшийся ему образ звездный актер спроецировал свое внутреннее состояние в последние годы, возникшее на фоне развода с Анджелиной Джоли.
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