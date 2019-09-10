Что приготовил для нас октябрь?! Главные премьеры месяца в нашем ТОП-8!

Джокер

История становления одного из самых известных, безумных и опасных суперзлодеев комиксов. В 1980-х годах в городе Готем появляется гениальный маньяк и манипулятор в клоунском гриме, который называет себя Джокером. За этим псевдонимом скрывается некогда неприметный житель Готема Артур Флек, которой вернулся домой к тяжело болеющей матери и узнал о тайных связях своей семьи с главной городской знаменитостью, миллиардером Томасом Уэйном. За этим псевдонимом скрывается некогда неприметный житель Готема Артур Флек, которой вернулся домой к тяжело болеющей матери и узнал о тайных связях своей семьи с главной городской знаменитостью, миллиардером Томасом Уэйном.

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Дождливый день в Нью-Йорке

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы… Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Эверест

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 4 октября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Близнец

Что бывает, когда жестокий наемный убийца, сталкивается с молодой версией самой себя? Этой дилемме и посвящен новый триллер, в котором снимаются Клайв Оуэн, Уилл Смит.

Тема клонирования людей стала горячей. Ее пытаются изучать разные авторы. В фильме «Гемини / Близнец» ею занялся режиссер Энг Ли. Его работу надо смотреть в хорошем качестве. Тут впервые применена технология, которая обрела название «Проект человеческого лица». Суть ее заключается в том, чтобы создавать при помощи визуальных эффектов впечатление, будто внешность героя оказалась моложе на много лет. Клонированного юного коллегу киллера прорисовывают на компьютере, а не омолаживают посредством нанесения грима.

Разработка слишком смелая. Студия «Дисней» лелеяла ее с 1997 года. Но позднее права на экранизацию перекупила компания «Парамаунт». Съемки проводились в Венгрии, Колумбии и американском штате Джорджия. Уилл попал в объектив папарацци с темной сеткой на голове. Люди, которые следят за новостями о проекте, подумали, что это часть новых методов съемок, но актер лишь защищал себя от укусов жуков, нашествие их в штате в тот момент, когда шла работа над фильмом.