Выяснились неожиданные подробности смерти 16-летней звезды «Облачный атлас»

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16-летняя звезда фильма «Облачный атлас» упала в обморок и умерла

внезапной смерти 16-летней актрисы Майи-Лесии Нейлор, известной многим по игре в ленте «Облачный атлас», однако только сейчас появились неожиданные подробности ее гибели.

Выяснилось, что девушка не упала в обморок и умерла, как сообщалось ранее, а совершила самоубийство. Она повесилась в собственной комнате после ссоры с родителями, говорится в сообщении издания Daily Mail.

Юная актриса была доставлена в одну из лондонских больниц после того, но вскоре после этого была объявлена мертвой.

Отмечается, что Нейлор должна была сдавать экзамены, но ее родителям позвонили из школы и сказали, что ее оценки ниже ожидаемых. Поэтому они запретили ей посещать вечеринку, и она провела вечер перед смертью, смотря фильм со своей семьей, в котором была сцена самоубийства.