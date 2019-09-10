Выяснились неожиданные подробности смерти 16-летней звезды «Облачный атлас»
Ранее сообщалось, что она упала в обморок и не очнулась, передает TCH.
Прошло больше пяти месяцев после
16-летняя звезда фильма «Облачный атлас» упала в обморок и умерла
внезапной смерти 16-летней актрисы Майи-Лесии Нейлор, известной многим по игре в ленте «Облачный атлас», однако только сейчас появились неожиданные подробности ее гибели.
Выяснилось, что девушка не упала в обморок и умерла, как сообщалось ранее, а совершила самоубийство. Она повесилась в собственной комнате после ссоры с родителями, говорится в сообщении издания Daily Mail.
Юная актриса была доставлена в одну из лондонских больниц после того, но вскоре после этого была объявлена мертвой.
Отмечается, что Нейлор должна была сдавать экзамены, но ее родителям позвонили из школы и сказали, что ее оценки ниже ожидаемых. Поэтому они запретили ей посещать вечеринку, и она провела вечер перед смертью, смотря фильм со своей семьей, в котором была сцена самоубийства.
После этого Майя-Лесия пошла к себе в комнату, где и совершила самоубийство. Только на утро ее обнаружила без сознания мать.