Такая же красотка, как и много лет назад! Новый выход Скарлетт Йоханссон произвел фурор

Кинофестиваль в Торонто по количеству звездных гостей ничем не уступает Венецианскому или даже красной дорожке "Оскара"! Каждый день в Канаду приезжает все больше мировых селебрити, которые представляют публике новые ленты. Правда, среди звездных красоток на красной дорожке уже традиционно разворачивается настоящая модная битва.