Такая же красотка, как и много лет назад! Новый выход Скарлетт Йоханссон произвел фурор

Актриса появилась на красной дорожке кинофестиваля в Торонто.
Кинофестиваль в Торонто по количеству звездных гостей ничем не уступает Венецианскому или даже красной дорожке "Оскара"! Каждый день в Канаду приезжает все больше мировых селебрити, которые представляют публике новые ленты. Правда, среди звездных красоток на красной дорожке уже традиционно разворачивается настоящая модная битва.
Так, на днях состоялась премьера драмы Ноа Баумбака "Брачная история", главную роль в котором исполнила Скарлетт Йоханссон. На канадской премьере актриса появилась в коротком платье с драпировкой от Oscar de la Renta, и выглядела просто безупречно! Многие поклонники отметили, что скучали по такой женственной и элегантной Скарлетт.