«Рэмбо: Последняя кровь»: смотрите новый трейлер боевика со Сталлоне

Пятая часть культовой экшен-франшизы «Рэмбо» получила новый международный трейлер, в который добавили побольше кровавых сцен с расправами над бандитами.
Действие «Последней крови» разворачивается спустя 11 лет после событий предыдущего фильма: теперь ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне переезжает в Аризону и обосновывается на ранчо своего отца.
Пытаясь забыть ужасы войны и справиться с посттравматическим расстройством, Рэмбо дрессирует лошадей и заботится о других животных, а свободное время проводит в местном баре. Связь с жизнью ему помогает поддерживать старушка Мария (Адриана Барраза), проработавшая на ранчо всю свою жизнь. Однажды внучка Марии, Габриэль (Иветт Монреаль), отправляется в Мексику на поиски родного отца, но затемне выходит на связь – и тогда Мария понимает, что Габриэль попала в беду. Рэмбо берётся помочь и пересекает американо-мексиканскую границу, чтобы отыскать внучку Марии. Путешествие в Мексику оборачивается для героя настоящим спуском в ад, ведь там он обнаруживает организованный беспринципными представителями наркосиндиката секс-трафик. Заручившись поддержкой отважной журналистки Кармен Дельгадо (Пас Вега), Рэмбо должен применить все свои навыки, чтобы спасти похищенную девушку и раз и навсегда разобраться с жестоким лидером картеля Хьюго Мартинезом (Серхио Перис-Менчета).
По словам режиссёра «Последней крови» Эдриана Грюнберга, психологические травмы Рэмбо станут одним из ключевых элементов фильма, тем самым породнив его с «Логаном». Зашкаливающего уровня насилия, за которое часто критиковали прошлые части киносерии, на этот раз можно не ждать – теперь персонаж Сильвестра Сталлоне убивает злодеев гораздо избирательнее.
Насилие, безусловно, осталось на месте, иногда оно очень даже жестокое. Но вы наверняка заметите кое-какие изменения: теперь в экшен-сценах появилась осмысленность. Рэмбо не отправляет на тот свет людей, которого этого не заслуживают.
Ранее Сталлоне намекнул, что, несмотря на название фильма, пятая часть вполне может и не стать заключительной в цикле о Рэмбо. Поэтому каким бы ни был финал новой картины, у фанатов ещё есть надежда на новое возвращение неубиваемого ветерана Вьетнамской войны.
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