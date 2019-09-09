Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выходит в широкий прокат

Кантемир Балагов является одним из наиболее самобытных режиссеров нового поколения в русском кино. Со своим первым дебютным полнометражным фильмом "Теснота" он дебютировал на Каннском кинофестивале. Вторая картина "Дылда" стала ещё успешнее, завоевав приз конкурса авторского кино "Особый взгляд" за лучшую режиссуру. В Балагове встретились сумасшедше творческий заряд, ведь с одной стороны он - простой парень с кабардино-балкарских гор, но с другой - ученик Александра Сокурова.
Уже в первой своей работе он разрушил привычный угол зрения, рассказав брутальную кавказскую историю через оптику героини-женщины. В "Дылде" он продолжает ещё сильнее разрабатывать табуированные темы. А именно - жизнь в послеблокадном Ленинграде, где за фасадом героически выигранной войны, прячестся человеческое моральное и физическое разрушение. Первоначальный толчок автор получил из романа Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", и в своей второй картине он рассказывает о войне также с женской позиции.
Заглавная героиня "Дылда" - Ия - отличается необычайно высоким ростом и неземной внешностью. Она вернулась с фронта, устроилась медсестрой в госпитале и живет в коммунальной квартире с трёхлетним мальчиком Пашей. Ия пытается вернуть себе внутреннюю целостность. Блокада снята, но война оставила на всех неизгладимые шрамы и пустоту, отголоски ужасов недавнего прошлого чувствуются и в настоящем. Ия находится в состоянии, близком к летаргии, тогда как её боевая подруга, темпераментная Маша возвращается в Ленинград и преисполнена желания продолжать жить. История девушек бесповоротно меняется. Это фильм о поисках близости в ситуации, когда все обычные способы устарели, а чтобы испытать тепло приходится предпринимать нечеловеческие усилия.
Баталов и Ксения Середа, оператор необыкновенного таланта, ей всего 24 года, создали очень точную до малейших деталей, стилизованную, восхищающую своей визуальной стороной картину. Это работа молодых авторов, свободная от пафоса, которая смело показывает противоречивую сущность человека, моральные выборы, обусловленные последствиями войны, и ту высокую цену, которую приходится за них платить.
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